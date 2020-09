Rapids gewonnene Generalprobe: Fast alles geheim

„Man weiß jetzt, was zu tun ist, bleibt in gewissen Situationen ruhiger.“ Da spricht Thomas Murg nicht über seinen Job in Rapids Mittelfeld, sondern über die Paparolle. Vor zwei Wochen wurde der 25-Jährige zum zweiten Mal Vater. Sohn Noah ist entspannt, der grün-weiße Profi auch - aber die Vorfreude steigt. „Das Kribbeln ist da, jetzt geht’s Schlag auf Schlag“, lächelt Murg. Am Freitag startet Rapid in die Liga, dann wartet Gent. „Trotz der Umstände, es geht um die Champions League, das ist ein besonderes Feeling“, weiß Murg. „Wir sind Außenseiter, aber in einem Spiel kann alles passieren.“