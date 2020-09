Salzburger Studenten fühlen sich im Stich gelassen

Während Uni-Rektor Hendrik Lehnert unbeirrt an seinen Zukunftsplänen festhält, spaltet die Strukturreform „PLUS 2030“ die Studenten. Während die einen die neue Dynamik begrüßen, fühlen sich andere im Stich gelassen. Sie seien zu spät informiert worden und wissen nicht, was nun auf sie zukommt, so der Vorwurf.