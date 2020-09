Mehr als 400 Migranten überquerten Ärmelkanal

Mindestens 409 Flüchtlinge haben am Mittwoch in kleinen Booten den Ärmelkanal überquert und so Großbritannien erreicht. Nach den Statistiken der britischen Nachrichtenagentur PA ist das ein Rekord innerhalb eines einzigen Tages. Etliche kleine Boote machten sich am Mittwoch bei ruhigem und sonnigem Wetter von Frankreich aus auf den Weg über den Ärmelkanal. Viele der Migranten wurden von Grenzkräften im Wasser abgefangen.