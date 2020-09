Amazon-Manager will Gesäßtaschen obsolet machen

Studien von PwC und der Lobbygruppe Assocham zufolge soll sich der Markt für digitale Bezahldienste in Indien bis 2023 auf 135 Milliarden Dollar (113 Milliarden Euro) mehr als verdoppeln. In keinem anderen Land bietet Amazon, das in Indien mehr als 100 Millionen registrierte Nutzer zählt, bisher Versicherungen und Goldanlagen an.