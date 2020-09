Ehemaliger Folterchef der Roten Khmer verstorben

Kaing Guek Eav ist tot: Der frühere Mathematiklehrer war unter der Schreckensherrschaft der maoistischen Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 Leiter des berüchtigten Gefängnisses Tuol Sleng in Phnom Penh. Am Mittwoch verstarb er mit 77 Jahren in Haft.