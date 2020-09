Zu Saisonende droht eine neue Arbeitslosen-Welle

Der Grund für den Salzburger Negativ-Rekord? Der immer noch stark krisengebeutelte Dienstleistungssektor – obwohl sich zuletzt leichte Erholungstendenzen abzeichneten. „Die Zuwächse haben sich zwar in allen großen Wirtschaftssparten eingebremst“, sagt AMS-Chefin Jacqueline Beyer. Beispielsweise ist im Tourismus im August die Arbeitslosenzahl um 600 zurückgegangen – verglichen mit dem Juli. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Zuwachs an Arbeitslosen dennoch plus 77,9 Prozent. Auch Bau (plus 48,8 Prozent) und Handel (plus 45,8 Prozent) sind stark betroffen.