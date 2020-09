Köstinger kritisiert Agrana für Werksschließung

Fehlender Niederschlag als Problem

Die Ministerin entgegnete in dem Interview mit dem Fachmagazin „Blick ins Land“, dass Österreich in den vergangenen Jahren ohnehin mit Notfallzulassungen für die - in der gesamten EU verbotenen - Neonicotinoide gearbeitet hätte: „Ein größeres Problem ist sicher der fehlende Niederschlag.“ Auf die Frage, ob es zusätzliche Zahlungen für den Rübenanbau geben werde, antwortete die Ministerin, dass jeder einen Beitrag leisten müsste.