Rübenbauern als Retter der Zuckerfabrik?

„Die Rübe zahlt alles“, so lautete jahrelang der viel zitierte Wahlspruch der Zuckerrübenbauern im Marchfeld. Die glanzvollen Zeiten sind aber vorbei und die harte Preiskalkulation hat das Aus für das Agrana-Werk in Leopoldsdorf besiegelt. Ein „Runder Tisch“ von Politik, Agrarkonzern und Landwirte soll nun das Ruder herumreißen, doch große Hoffnung besteht nicht. Die Anbaufläche müsste von aktuell 26.000 auf 38.000 Hektar erhöht werden, für die Landwirte kein leichtes Los: „Um den Zuckerrübenanbau wieder zu erhöhen, brauchen die Bauern klare Rahmenbedingungen und bessere Preise“, betont NÖ-Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager. Ohne ein Entgegenkommen von Politik und Konzern scheint dieser Weg also unmöglich.