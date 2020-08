NÖ: Agrana schließt eine von zwei Zuckerfabriken

Der börsennotierte Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana, Erzeuger des „Wiener Zucker“, schließt kommendes Jahr eine seiner beiden Zuckerfabriken in Niederösterreich. Betroffen ist der Standort in Leopoldsdorf im Marchfelde - und zwar nach Abschluss der heurigen Rübenkampagne im Dezember, teilte die Agrana nach einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag mit. Bürgermeister Clemens Nagel (SPÖ) sprach in einer Reaktion von einer „Katastrophe für die Marktgemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde und die gesamte Region“. 150 Jobs sind von der Schließung betroffen.