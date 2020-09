Lenker nach Fahrerflucht in Greifenburg ermittelt

Der ausgeforschte 26-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau gab an, damals mit seinem Auto vor dem Gastgarten in Greifenburg geparkt zu haben. Beim Wegfahren hätte er den falschen Gang eingelegt, wäre vom Gaspedal abgerutscht und in der Folge durch den Gastgarten gefahren. Aufgrund des Schocks sei er ohne anzuhalten heimgefahren. Der Mann wurde nun wegen Fahrerflucht und Sachbeschädigung angezeigt.