Musiktherapeut bedrohte Polizisten mit Klobürste

„Ich bin im Gemeindebau aufgewachsen“

Später in der Zelle wollte er, dass die Beamten für ihn „einen Tschick vorbereiten“, während er auf der Toilette war. Das taten sie aber nicht: Da bewaffnete er sich mit einer schmutzigen Klobürste und rief „Wenns näher kommts, stich i eich die Augen aus!“ Für ihn sei das ein normaler Umgangston: „Ich bin im Gemeindebau aufgewachsen. Wenn ich so was in Atzgersdorf oder Alterlaa sag, fürchtet sich kein Mensch.“ – Er wird bedingt eingewiesen.