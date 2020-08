Tendenz leicht sinkend: 229 neue Corona-Fälle

Nach Wien wurden die meisten Neuinfektionen in Oberösterreich registriert, hier kamen 51 neue Fälle dazu. 36 wurden in der Steiermark gemeldet, 31 in Niederösterreich, 20 in Tirol, zehn in Vorarlberg sowie jeweils sechs in Kärnten und Salzburg. Im Burgenland kam es zu einer Datenbereinigung und damit zu einer Reduktion der Gesamtzahl an bestätigten Fällen. Die Zahl der Neuinfektionen wurde hier mit minus 1 angegeben.