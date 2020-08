STA Travel Österreich beantragt Insolvenz

Beschäftigt sind bei der STA Travel GmbH nach eigenen Angaben 49 Mitarbeiter, die sich in Kurzarbeit befinden, wie die Gläubigerschützer weiter mitteilten. Betrieben werden sieben Filialen. Nach eigenen Angaben seien bereits infolge des Covid-19-bedingten Lockdowns in der gesamten STA Travel Gruppe umfassende Maßnahmen umgesetzt, um den Betrieb durch die Krise zu führen, so der AKV.