Tampa und Canucks glichen NHL-Play-off-Serien aus

Die Vancouver Canucks und die Tampa Bay Lightning haben ihre Serien in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) am Dienstag auf 1:1 ausgeglichen. Tampa Bay gelang das in dramatischer Manier mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung in Toronto gegen die Boston Bruins. Vancouver gewann in Edmonton gegen die Vegas Golden Knights klar mit 5:2.