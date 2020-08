Briatore-Erkrankung: Der überraschende Hintergrund

Die ganze Formel-1-Welt spricht davon, dass der ehemalige Manager von Benetton-Renault, Flavio Briatore, am Coronavirus erkrankt ist und in „ernstem Zustand“ in ein Mailänder Spital geliefert wurde. Wenige wissen aber, dass er selbst vor einigen Tagen auf Instagram noch gegen die Virologen wetterte: „Ihr habt Italien terrorisiert.“