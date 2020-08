Flavio Briatores Luxus-Disco wurde zum Corona-Herd

Briatores Mitarbeiter - angeblich alle symptomfrei - sind bereits seit vergangener Woche unter Quarantäne, berichtete die sardische Tageszeitung „L'Unione Sarda“. Geschlossen wurde das Etablissement am 17. August, nachdem es Proteste seitens des Bürgermeisters des Ortes gab, der ein „Musik-Aus“ ab Mitternacht verordnet hatte. Man habe die Angestellten „aus Verantwortungsbewusstsein unter Quarantäne gestellt“, so die Chefs des Lokals. „Good bye“, postete der Club daraufhin eine Abschiedsnachricht an knapp 38.000 Instagram-Follower.