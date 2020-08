Kinder, die im Grünen wohnen, sind klüger & braver

Sehr niedriger IQ auffallend oft in dicht bebautem Gebiet

Besonders groß scheint der Einfluss der Umgebung auf Kinder am unteren Ende des Intelligenzspektrums zu sein: Während keines der an der Umfrage teilnehmenden Kinder, das in einer „grünen“ Nachbarschaft aufwuchs, einen IQ von weniger als 80 aufwies, sei der Anteil von Kindern aus dicht verbauten Gegenden an dieser Gruppe mit vier Prozent signifikant.