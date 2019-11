Natur erspart 5,4 Billionen Euro Behandlungskosten

Wanderer, Radler und alle anderen, die gern draußen in der Natur sind, wissen: Der Aufenthalt im Freien, am besten in unberührter Natur, tut uns Menschen gut. Er senkt unser Stressniveau, lässt uns besser schlafen und löst Denkblockaden. Australische Forscher haben bei einer Studie an fast 20.000 Menschen nun versucht, die gesundheitlichen Vorteile unberührter Natur zu quantifizieren und ihnen einen Wert zu geben. Ihr Ergebnis: Nationalparks sparen den Staaten dieser Erde jährlich umgerechnet 5,4 Billionen Euro an Behandlungskosten.