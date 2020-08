14-jähriger Fahrraddieb von Polizei gefasst

Nach dem Eintreffen der Mutter des 14-Jährigen am Kontrollort gestand der Beschuldigte dann ein, das Schloss des Fahrrades aufgebrochen zu haben. Während der Amtshandlung, bei der sich der Verdächtige unkooperativ zeigte, traf um 0:12 Uhr der Besitzer des Fahrrades, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, am Parkplatz ein. Dieser hatte gegen 14:40 Uhr das Fahrrad dort abgestellt. In der Folge wurde der Beschuldigte auf der PI Enns im Beisein seiner Mutter einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.