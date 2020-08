Kaiser entschuldigt sich - teilt aber weiter aus

Gut zehn Stunden Wartezeit bei der Einreise nach Österreich, in Extremfällen sogar 16 Stunden: Das Chaos am Karawankentunnel und am Loiblpass sorgt auch in der neuen Woche noch für heftige Debatten. Wer ist schuld an dem Schlamassel: Bund, Kärnten oder beide? Das hängt davon ab, wen man fragt. Am Montag ging Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erneut in die Offensive. Er entschuldigte sich „namens der Republik und des Landes“ bei allen Betroffenen, teilte aber weiter in Richtung Wien aus.