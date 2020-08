Bayern-Legende Alaba mit nächstem Meilenstein

David Alaba hat am Sonntag in Lissabon einen weiteren Meilenstein seiner Karriere erreicht. Der Wiener holte mit dem FC Bayern durch einen 1:0-Finalsieg über Paris Saint-Germain seinen zweiten Champions-League-Titel. Bei seinem ersten Triumph mit den Münchnern, dem 2:1 im Endspiel 2013 in London gegen Dortmund, agierte Alaba noch als Linksverteidiger