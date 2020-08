Triple-Krone! Bayern sind Europas Könige

Bayern München gewann am Sonntag in Lissabon im Champions-League-Finale gegen Paris Saint Germain mit 1:0 (0:0). Für das Siegtor sorgte der Franzose und Ex-PSG-Profi Kingsley Coman. Mit dem Triumph in der Königsklasse holten sich die Deutschen das zweite Triple (CL, Meisterschaft, Pokal) nach der Saison 2013. ÖFB-Star David Alaba stand heute wie damals in der Startformation des deutschen Rekordmeisters. Für die Bayern war es der insgesamt sechste Titel in diesem Bewerb nach 2013 und 2001 in der Champions League und den Erfolgen 1974, 1975 und 1976 im damaligen Europapokal der Landesmeister. Erstmals konnte eine Mannschaft alle Spiele in einer Champions-League-Saison für sich entscheiden. Paris hingegen muss trotz Milliarden-Investitionen aus Katar weiter auf den erstmaligen Gewinn des begehrten Henkelpokals warten.