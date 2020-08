Aich/Dob in CL-Quali vs. Dinamo Moskau & Burgas

Der SK Aich/Dob trifft in der 1. Qualifikationsrunde der Volleyball-Champions-League der Männer in Gruppe D auf Burgas (BUL) und Dinamo Moskau. Das ergab die am Freitag in Luxemburg vorgenommene Auslosung. Die Spieltermine liegen zwischen 22. September und 8. Oktober. Nur der Gruppensieger steigt in die 2. Runde auf. Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu sprach von einem „Hammerlos“.