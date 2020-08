Hund gewürgt und geschlagen, Beamte bespuckt

Kalt, herzlos und überaus gewalttätig hat sich ein 31-Jähriger am Donnerstagmorgen in Wien gegenüber seinem Hund verhalten. Der Verdächtige würgte und schlug den Listenhund, brachte ihn dann zurück in die Wohnung und sperrte ihn ein. Doch auch gegenüber Menschen verhielt sich der mutmaßliche Täter aggressiv, bespuckte und bedrohte Polizisten sowie Zeugen und randalierte später im Arrest.