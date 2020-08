124.000 Lenker 2019 mit Handy am Steuer erwischt

Wer hierzulande ohne Freisprecheinrichtung erwischt wird, muss an Ort und Stelle ein Organmandat von 50 Euro bezahlen. Verstoßen Fahranfänger gegen das Verbot, müssen sie eine Nachschulung absolvieren und ihre Probezeit wird um ein Jahr verlängert. In anderen Staaten Europas sind die Strafen für das Telefonieren mit dem Handy am Steuer um ein Vielfaches höher. In Italien beträgt die Mindeststrafe 165 Euro, in Spanien und Dänemark jeweils 200 Euro, in Großbritannien umgerechnet 235 Euro und in den Niederlanden 240 Euro. In vielen Staaten ist Handy am Steuer auch ein Delikt im Punkteführerschein bzw. Vormerksystem.