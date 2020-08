Liebherr-Kühlschrank im Telefonhäuschen-Design

Wie beliebt die Londoner Telefonbox heute noch ist, stellte Liebherr fest, als das Unternehmen 2015 unter dem Motto „Design your Fridge“ einen Design-Wettbewerb im Internet ausrief. Die Teilnehmer konnten einen Kühlschrank nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und ihre Ideen hochladen. Mehr als 3000 Entwürfe gingen ein und wurden durch die Internet-Community bewertet. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren gewann schließlich die „Kühlschrank-Telefonbox“, die es daraufhin in limitierter Stückzahl in Deutschland und Österreich zu kaufen gab.