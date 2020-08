Neue Corona-Fälle: Ein Drittel in Wien registriert

Den zweiten Tag in Folge ist in Wien bei der Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen die Hunderter-Marke durchbrochen worden: Der medizinische Krisenstab der Stadt meldete am Samstag 131 weitere Erkrankungsfälle in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 8 Uhr). Einen Höchstwert gab es dabei bei den positiv getesteten Reiserückkehrern. Zudem gab es zwei weitere Todesfälle aufgrund von Covid-19.