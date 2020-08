Erstmals seit Lockdown mehr als 300 Neuinfektionen

Neben Wien sind vor allem Oberösterreich mit 51, Tirol mit 37 und Kärnten mit 33 Neuinfektionen betroffen. Diese Bundesländer haben bereits am Vortag gestiegene Zahlen wegen Reiserückkehrern vermeldet - in Wien beträgt der Anteil der am Freitag Getesteten 40 Prozent. In Salzburg und Vorarlberg wurden je 16 Neuinfektionen registriert, in der Steiermark zwölf und in Niederösterreich sieben. Im Burgenland gibt es keinen neuen Fall.