Fix! Rapid bindet Mittelfeld-Juwel langfristig

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meinte dazu: „Wir freuen uns, dass wir uns mit Lion Schuster auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Er war schon in der letzten Saison Bestandteil unserer Kampfmannschaft, wo er im Rahmen des 30-Mann-Kaders in der Meistergruppe stand. Leider zog er sich vor dem ersten Spiel einen Mittelfußknochenbruch zu und fiel danach aus. Er wird seinen Weg nun bei uns fortsetzen und wir sind froh, einen so kampfbetonten Spieler mit großem Rapid-Herz bei uns zu haben!"