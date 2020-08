Zahnärzte raten, Termine nicht zu verschieben

Zweitens liege die Covid-19-Infektionsrate in Österreich im internationalen Vergleich von Anfang an auf extrem niedrigem Niveau, das in keiner Weise etwa mit Erdteilen oder Ländern vergleichbar sei, in denen auch noch bedeutend schlechtere hygienische Bedingungen oder ungünstigere sozialpolitische Faktoren herrschten. Sogar in den von Covid-19 am stärksten betroffenen Ländern wie China (Wuhan) oder in Italien hätte die Zahnmedizin zur Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 nicht beigetragen - weder bei den Patienten noch beim Personal.