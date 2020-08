Verrät geheimes Video hier Zukunft von Vettel?

Die Entscheidung soll am Rande der beiden Silverstone-Rennen gefallen sein! Aston Martin wird zur Saison 2021 das Team Racing Point beerben und nach 51 Jahren wieder in die Formel 1 zurückkehren - da braucht es einen starken Fahrer. Platz für Vettel soll dem Bericht der „Gazzetta dello Sport" zufolge Sergio Perez machen, der beide Rennen in England aufgrund einer Corona-Infektion verpasst hat.