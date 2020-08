Hartlauer baut Wohnungen für besondere Bedürfnisse

Viele Zielgruppen im Blick

Bei den Doppeleinheiten denkt Hartlauer an viele Zielgruppen: an ältere Menschen, die Raum für eine Pflegerin benötigen, an Großeltern, die das Enkerl bei sich aufnehmen, das es zur Ausbildung nach Wels zieht, an die Familie, die die Oma in der Nähe haben möchte, an Paare, die einen Rückzugsbereich haben wollen, an Selbstständige oder Berufstätige, die zu Hause arbeiten.