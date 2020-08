Gar nicht cool! Tuchel musste auf Kühlbox zittern

Neymar vergibt Top-Chancen

Wenig besser die Aktion in Minute 19: Neymar zieht allein in den Strafraum - aber der 28-Jährige entscheidet sich weder für eine Hereingabe, noch für einen Schuss - harmlos. Und auch in Minute 42 scheiterte Neymar kläglich, als ihm die Kugel wenige Meter vor dem Tor über den Rist rutschte. Logisch, dass Coach Tuchel auf seiner Kühlbox so gar nicht cool blieb. Ein neuerliches Aus hätte ihn in Paris schwer in Bedrängnis gebracht.