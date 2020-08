Corona: Kontrollen am Brenner werden intensiviert

Am Brenner werden ab Donnerstag laut Land Tirol die gesundheitspolizeilichen Kontrollen zur Eindämmung des Coronavirus auf der Autobahn (A13) und der Brennerbundesstraße intensiviert. Der Schritt wurde damit begründet, dass „teilweise bis zu 50 Prozent der registrierten Neuinfektionen in Österreich“ der vergangenen Wochen auf „Reiserückkehrer aus Risikoländern am Balkan“ zurückzuführen seien.