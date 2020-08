Salzburgs Sport-Asse begeben sich auf Abwege

Dafür findet der 33-Jährige dafür genügend Zeit, sich sportlich anderweitig zu betätigen. Mit Kumpel Marcel Hirscher ist „Hiasi“ auf der Motocross-Maschine kein Schotterweg zu steinig, noch ein Berghang zu steil. Einmal ist’s dem Tennengauer jedoch zu kalt geworden: „Es war heiß, ich bin in voller Montur ins Schmelzwasser irgendwo am Pass Lueg gesprungen. Bei sieben, acht Grad Wassertemperatur hat’s mir alles zusammengezogen, hab ich kurz Panik gekriegt. Auch, weil sich die Stiefel angefüllt haben, ich in diesem Moment sicher weit über 100 Kilogramm schwer war“, verkam der Heimweg für Walkner daraufhin zur nassen Odyssee.