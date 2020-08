Cup-Termine fixiert! Heimrecht für Bundesligisten

Rund zwei Wochen vor dem Beginn der ersten Runde im heimischen Fußballcup hat der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag die Terminisierung bekanntgegeben. Demnach wird der Bewerb am 28. August um 18 Uhr mit der Begegnung zwischen Bundesligist WAC und Regionalligavertreter Neusiedl am See eröffnet und am 30. August (19 Uhr) mit dem Duell FC Blau-Weiß Linz - SC Team Wiener Linien beendet.