Updates für Boeing 747 kommen auf Floppy-Disk

Flugzeug-Sicherheit großes Thema in der IT-Welt

In IT-Security-Kreisen versucht man seit Langem, in die IT-Systeme von Flugzeugen einzudringen - und hat das zumindest bei der Bord-Entertainment-Lösung von British Airways im vergangenen Jahr auch geschafft. Auf IT-Sicherheitskonferenzen wurden bereits Angriffsszenarien beschrieben, mit denen ein Flugzeug theoretisch vom Kurs abgebracht werden könnte.