Männer fotografierten Kinder auf Wasserrutsche

Viele Familien und vor allem Mütter mit Kleinkindern nutzten das herrliche Wetter für einen Ausflug ins Freibad. Doch schon bald herrschte unter den Badegästen helle Aufregung. Der Grund: Zwei Unbekannte in markanten Trachtenbadehosen hatten sich in der Kantine niedergelassen und eine Pocket-Kamera am Tisch positioniert. Im Fokus hatten die Verdächtigen die Wasserrutsche.