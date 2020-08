Putin lässt weltweit ersten Covid-Impfstoff zu

Das gab Präsident Wladimir Putin während einer Videokonferenz mit Ministern, die im Staatsfernsehen (Video oben) übertragen wurde, bekannt. Der Impfstoff wurde bisher nur an wenigen Menschen getestet, ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien. Die Impfung ermögliche eine dauerhafte Immunität, sagte Putin und fügte hinzu, seine Tochter sei bereits geimpft worden. Sie habe eine leicht erhöhte Temperatur entwickelt, „das war alles“, erklärte er.