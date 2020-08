Nächster Schlag! Hartberg bindet Luckeneder

Insgesamt brachte es der gebürtige Pischelsdorfer in seiner Karriere bisher auf 71 Spiele in den beiden obersten Spielklassen. Im TSV-Aufstiegsjahr war Gölles Stammkraft in der Zweiten Liga. „Mit Stefan Gölles holen wir einen weiteren Rückkehrer und Spieler aus der Region zurück nach Hartberg. Stefan war Stammspieler unserer damaligen Aufstiegsmannschaft und da wissen wir, was wir an ihm haben!", freut sich Hartberg-Sportchef Erich Korherr.