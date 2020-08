Dornauer stellt sich klar hinter Rendi-Wagner

Kritiker nun handzahm

Dornauer, der seine Bundesparteichefin in der Vergangenheit eher kritisch gesehen hatte, findet nun lobende Worte für sie: „Die Parteichefin sitzt fester im Sattel denn je. Wo sie auch hinkommt, kommt sie an. Ich weiß, dass diese Frau das kann und will“. Wäre dies anders, wäre Rendi-Wagner „schon selber so gescheit“ zu erkennen, dass man nicht vom Fleck komme - und würde selbst eine entsprechende Entscheidung fällen.