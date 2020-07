Debatte um SPÖ-Führung: Doskozil legt erneut nach

„Muss Anspruch einer Bundesparteivorsitzenden sein, die Beste zu sein“

Doskozil erklärte weiters, er würde die Frage der Spitzenkandidatur etwa auch in seinem Bundesland so lösen wie von ihm vorgeschlagen. „Wenn bei den nächsten Landtagswahlen ein Regierungskollege oder ein anderer aus den Reihen der Sozialdemokratie weitaus bessere Werte hat als ich, dann wird der der nächste Kandidat sein, sage ich ganz offen. Und das muss ja der Anspruch einer Bundesparteivorsitzenden sein, die Beste in der Sozialdemokratie zu sein für diesen Job. Dann wird sie diesen Test, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen, vor einer Wahl auch bestehen - auch bestehen müssen.“ Diese Frage müsse sich in Wirklichkeit jede Partei in einer gewissen Zeit vor der Wahl stellen, wenngleich das „jetzt“ kein Thema sei.