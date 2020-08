Rendi-Wagner lobt Doskozils Krisenmanagement

Doskozil kritisierte in seiner Pressekonferenz vor allem die ÖVP scharf, die versuche, „Nebelgranaten“ zu werfen. Er frage sich, warum ein Baukonzern eine Million Euro an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zahle und warum 70.000 Euro eines Pleiteunternehmens (Wirecard, Anm.) an Kurz gegangen seien. Ein Konzern bekomme Förderungen in Millionenhöhe, Förderungen für ein Museum und es gebe Spenden. Diese Aussagen sorgten nicht nur innerhalb der ÖVP für Kopfschütteln. Tatsache sei, dass Doskozil „keine der vielen offenen Fragen im Mattersburger Bank-Skandal beantwortet“ habe, so etwa ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Kritik auch von Norbert Hofer: Der freiheitliche Landesparteichef stellte sogar Neuwahlen in den Raum.