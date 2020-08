Mit Rad und App zum Passivhaus

Was haben die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Musikschule Velden und das Corso am Wörthersee gemeinsam? Sie sind „Klimaschutztürme“, also klimaschonende Gebäude. 30 solcher Bauwerke kann man beim heurigen „passathon“ mit dem Rad erkunden. Es gibt zwei unterschiedliche Strecken und eine App.