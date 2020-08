Neuer Kratzbaum zum Welttag für Samtpfoten

In Österreich lebten im Vorjahr 1,7 Millionen Katzen. Am Weltkatzentag soll an die artgerechte Haltung appelliert werden. Für alle freilaufenden Katzen besteht Kastrationspflicht, die kaum eingehalten wird. Darauf weist das Tiko hin. Es gibt dort immer Aktionstage, an denen Katzen kastriert werden.