Ab jetzt in der Konditorei ein wahrer „Star“

Mehrere Wochen verbrachte sie im Krankenhaus und in der Reha, doch mit ihrem starken Willen überraschte sie alle Ärzte – nach einem halben Jahr fing sie wieder zu arbeiten an, 2017 begann sie in Linz auf dem zweiten Bildungsweg eine Konditorenausbildung. In ihrem „Leben 2.0“, wie sie es gerne nennt, gab es für Mauracher keine Zweifel mehr. „Außerdem bin ich alles viel ruhiger angegangen“, schildert die Konditormeisterin – seit Februar 2020 trägt sie diesen Titel.