Pianist Julius Drake: Leichthändig vierhändig

Am Mittwochnachmittag präsentierte sich Julius Drake in einer neuen Rolle, als Duopartner mit seiner Pianistenkollegin Elisabeth Leonskaja. Es sei der erste wichtige Auftritt der beiden in dieser Formation, erklärte Drake. „We are not married, but we are very good friends“, meinte er lachend auf die Bemerkung hin, dass Klavierduos normalerweise entweder Geschwister oder Ehepaare sind.