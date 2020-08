August als „blutiger“Monat

Dieses Schicksal wird das Opfer in den kommenden Wochen wohl mit mehr Leidensgenossen teilen als in anderen Monaten des Jahres. Denn aus der Statstik weiß man: Der August erweist sich oft als unfallträchtig. Im vergangenen Jahr starben in diesen 31 Tagen auf heimischen Straßen 13 Menschen, 966 wurden bei Verkehrsunfällen verletzt.