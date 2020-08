Frau zerkratzte drei Autos: Motiv völlig unklar

Ein Zeuge verständigte Donnerstag am Vormittag die Polizei in Villach: Auf einem Mitarbeiterparkplatz habe eine Frau Autos zerkratzt. Die Beamten trafen die Frau noch dort an und konfrontierten sie mit dem Vorwurf. Die 52-jährige Klagenfurterin bestritt den Sachverhalt zunächst, konnte aber eindeutig identifiziert werden. An drei Autos entdeckten die jeweiligen Besitzer neue Kratzer. Ein Motiv für die Tat ist noch unbekannt.