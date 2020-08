Keine Kraft, im Nebel verirrt, Steig unterschätzt

Tiroler überschätzte sich

Am 5. August 2020 gegen 21 Uhr rückten die Bergretter erneut aus. Ein 61-jähriger Tiroler beabsichtigte gegen 18.30 Uhr über den Grenzeck-Steig zum Hochleckenhaus in der Gemeinde Neukirchen bei Altmünster aufzusteigen. Auf einer Seehöhe von 1400 Metern war er nicht mehr in der Lage den Steig weiter aufzusteigen und verständigte den Hochleckenhaus Hüttenwirt. Insgesamt elf Männer der Bergrettung Traunkirchen und Alpinpolizei Gmunden stiegen zum 61-Jährigen auf. In der Finsternis seilten die Retter den Tiroler zuerst ab und führten ihn schließlich gegen 0:40 Uhr seilgesichert ins Tal.